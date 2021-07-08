تراند الفن: مرتضى منصور لـ عمرو أديب: “أنا يا ولد رئيس الزمالك الحالي” (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 10:09 صباحاً - وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الموقوف، رسالة إلى الإعلامي عمرو أديب، بسبب وصفه بأنه رئيس نادي الزمالك السابق.

وقال مرتضى منصور في فيديو نشره عبر “يوتيوب”: “عمرو أديب بيكلم وزير الشباب والرياضة عن ستاد بورسعيد، وشعب بورسعيد فرحان، ثم قال له ورئيس النادي السابق، أنا يا ولد رئيس النادي الحالي بحكم المحكمة.. وغصب عنك”.

وأضاف مرتضى منصور: “فاكر لما طلعت مع خيري رمضان وقولت إن أنت كلت علقة في مطعم بتاع الواد الطويل بتاع النادي الأهلي، أكلوك علقة جامدة.. بلاش أنا”.

وتابع مرتضى منصور: “أنا مع احترامي لقناة MBC السعودية، ومش هننسى دعم السعودية والإمارات لنا”.

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