تراند الفن: أمريكي يفوز بـ55 مليون دولار في اليانصيب ويخفي عن عائلته لسبب لا يخطر على البال

صحيفة المرصد: أعلن مسن أمريكي عن فوزه بمبلغ مالي ضخم يقدر بـ 55 مليون دولار قبل 10 سنوات، موضحا أنه أخفى هذا الخبر عن عائلته وأصدقائه والمقربين في كاليفورنيا.

وقال المسن، إنه فضل عدم إخبار عائلته بجائزته المالية طوال هذه السنوات لأن أخته في وضع مالي جيد وليس لديها أولاد، مبينا أنه كان سينهار نفسيا إذا أخبر أي شخص من عائلته أو أصدقائه المقربين بفوزه بهذا المبلغ المالي الضخم، كما أنه لا يحب أخته أو زوجها.

ولفت إلى أنه لم يتبرع بأي مبلغ من هذه الأموال لجمعية خيرية: “منذ حوالي 10 سنوات ربحت أكثر من 55 مليون دولار في يانصيب كاليفورنيا، و لم أخبر والدي أو أختي أو أي شخص بهذا الأمر”، وفق صحيفة “ميرور” البريطانية.

وأوضح أنه ظل بعيدا عن الأنظار بهذه الأموال حتى لا يقترض منه أي شخص من أقاربه أو أصدقائه أموالا فيفلس حسب اعتقاده، لكنه اشترى سيارة جديدة ومنزلا وأخبرهم أن هذا كان بقرض مالي يسدده بانتظام.