تراند الفن: السيسي: مصر وضعت خطة لمواجهة كورونا والحد من تداعياتها على المرأة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 11:09 صباحاً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن مصر حرصت منذ اللحظة الأولى عند وضع خطتها في مُواجهة جائحة كورونا على الحد من تداعيتها على المرأة؛ وذلك إيمانًا بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأهم، مؤكدًا أن المرأة تكون الأكثر تأثرًا عند وقوع مثل تلك الأزمات.

وأكد رئيس الجمهورية، خلال كلمته بإفتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، أن مصرتعزز من تمكين المرأة اقتصاديًا والعمل بقوة في مبادرة دعم صحة المرأة المصرية.

في سياق آخر، ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بعهد الرئيس السيسي، حيث بلغت في برلمان 2021، 27 %، مقابل 15 % في البرلمان السابق، بنحو 162 سيدة في برلمان 2021، مقابل 90 سيدة في برلمان 2015، وأيضًا أعلى نسبة تمثيل للسيدات في المناصب الوزارية على مدار تاريخها الحديثة، بواقع 8 وزيرات من أصل 33 وزيرًا، بنسبة 24 % مقابل 13% للمتوسط في العالم العربي.

كما تم تعيين 14 نائبة في مجلس النواب من إجمالي 28 نائب معين، وتعيين 7 سيدات بمنصب نائب محافظ وهو أعلى تمثيل للمرأة في ذاك المنصب، كما أصدر الرئيس السيسي توجيهاته بتعينها بالنيابة العامة ومجلس الدولة قريبًا.

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