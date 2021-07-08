تراند الفن: احرص على تناولها.. هذه الأطعمة تحتوي على البروتين بدلاً من اللحوم بأنواعها!

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 11:09 صباحاً - صحيفة المرصد: يحتاج الأطفال البروتين للنمو، ويحتاجه البالغون لأسباب عديدة من بينها الحفاظ على أنسجة الجسم وإصلاحها وبناء العضلات وإنقاص الوزن.

وقالت أخصائية التغذية نيكول هوبسكر إن هناك بعض المصادر غير التقليدية للبروتين، وهي على النحو التالي:1-البقوليات: خاصة الفاصوليا غنية بالألياف ذات المغذيات القوية ومصدر ممتاز للبروتين، فنحو نصف كوب من الفاصوليا المطبوخة تعادل أونصة واحدة من اللحم، بحسب موقع عيادة كليفلاند.

2-سمك السلمون البري: مصدر مثالي للبروتين الخالي من الدهون، وفوائده لا تحصى بسبب احتوائه على معادن مضادة للالتهابات، وتحتوي ثلاث أونصات من سمك السلمون على 17 غراما من البروتين، توفر للجسم عنصرا غذائيا لا يستطيع صنعه بمفرده، وهو دهون أوميغا 3، التي تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

3-البيض: مصدر مهم للبروتين، يمتاز بانخفاض الكربوهيدرات وقلة السعرات الحرارية، وتوفر البيضة الواحدة من 6 إلى 8 غرامات من البروتين مع 70 سعرة حرارية فقط، وفق موقع “سكاي نيوز”.

4-الزبادي اليوناني: إذا كنت تتناول منتجات الألبان، فلا تعتمد على الجبن الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة. للحصول على البروتين يعد الزبادي أفضل، وتحتوي 6 أونصات من الزبادي على 15 غراما من البروتين، أي ثلاثة أضعاف الكمية التي تجدها في الزبادي العادي.