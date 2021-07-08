تراند الفن: إكرامي الشحات: سأذبح رمضان صبحي إذا انتقل إلى هذا النادي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 11:09 صباحاً - قال إكرامي الشحات

حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، إن رمضان صبحي لاعب بيراميدز، لن ينتقل للزمالك،

مشيراً الى أنه في تلك الحالة سيتحكم في مصيره.

وأضاف إكرامي في تصريحات عبر قناة “إم بي سي مصر”:

“لقد صرحت من قبل، أريد أن يفوز الأهلي ولا تسكن الأهداف شباك نجلي شريف، كيف

يحدث هذا لا أعلم، معادلة صعبة جداً بالطبع، كنت أثق أن شباك الأهلي لن تستقبل هدفاً

ثانياً من بيراميدز، وكنت في حالة صدمة بعد هدف التعادل”.

وأكمل: “لن أحب أحدا أكثر من أبنائي، رمضان صبحي حالياً

هو ابني، وبالتالي أحب أبنائي أكثر من أي حد، وبالطبع أكثر من الأهلي، عندما لا يتعلق

الأمر بأبنائي فالأهلي هو حياتي، هل يمكن أن أحب الأهلي أو بيراميدز أكثر منهم؟ لو

قلت غير ذلك لظن أي شخص أنني مجنون”.

وشدد: “هناك فارق كبير بين أبنائي وكيان النادي الأهلي،

فالأهلي كيان كبير سواء كنت متواجداً داخله أو لا، هذا الكيان هو من صنعنا، لكن أبنائي

أمر أخر بكل تأكيد”.

وعاد ليؤكد: “أقسم بالله العظيم، رمضان صبحي لم يتحدث

معي في أي أمر يخص انتقاله لـ بيراميدز”.

ورداً عن ماذا لو انتقل رمضان صبحي لنادي الزمالك، قال إكرامي

“سأذبحه”.

وأضاف: “رمضان صبحي ابني، وفي تلك الحالة سأتحكم في

مصيره بالطبع، رمضان صبحي وشريف إكرامي لن يلعب أي منهما للزمالك، هذا لا يجوز في عائلة

إكرامي”.

وتابع: “هل يجوز أن حازم إمام، نجل حمادة إمام أن يلعب

للأهلي وقت كان لاعباً؟ بالطبع لا، وبالتالي ما ينطبق عليه ينطبق على شريف إكرامي ورمضان

صبحي، مع كامل احترامي لكيان الزمالك الكبير والعريق ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك”.

واستطرد: “رمضان صبحي زوج ابنتي والذي تربى داخل جدران

الأهلي يلعب في الزمالك؟ كيف يحدث هذا؟ ومن الذي يقول أنه منتمي للزمالك؟ هل يُعقل

هذا الكلام، لقد سبق وصرح شخص ما ينشر فيديوهات عبر المواقع بأن رمضان صبحي وقع للزمالك

وذلك كان العام الماضي، وقلت وقتها لن يحدث”.

واختتم: “لو تفاوض مع الزمالك دون علمي، هو حر بالتأكيد،

لكن بالطبع سوف يخسرني، سوف يخسر قلبا يحبه، لن يكون مجرد حزن، وبالتأكيد لن أقاطعه،

لكن ما أريد تأكيده، رمضان صبحي معجون بحب الأهلي”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: إكرامي الشحات: سأذبح رمضان صبحي إذا انتقل إلى هذا النادي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.