تراند الفن: بالفيديو: “الزعاق” يكشف تفاصيل هامة بشأن غرة شهر ذي الحجة والوقوف بعرفة وموعد عيد الفطر!

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏31 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد: كشف الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، أن العمليات الحسابية تشير إلى أن عدة شهر ذي القعدة ستكتمل ثلاثين يوماً، وسيكون يوم الأحد 11/ 7/ 2021 غرة ذي الحجة. وأوضح “الزعاق” في تغريدة وفيديو له على حسابه الرسمي بـ”تويتر” أن يوم الاثنين 19/ 7/ 2021 سيوافق الوقوف بعرفة، والثلاثاء 20/ 7/ 2021 هو عيد الأضحى المبارك.

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