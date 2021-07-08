تراند الفن: السيسي: مصر لن تدخر جهدًا لدعم منظمة تنمية المرأة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 12:09 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر لن تدخر جهدًا لدعم منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، مشيرًا أن هناك فرصة تاريخية لطرح الصورة الحقيقية والصحيحة حول وضع المرأة في الإسلام.

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الثامن لـ”منظمة التعاون الإسلامي”، أن مصر حرصت على توجيه اهتمام خاص للحد من تداعيات كورونا على المرأة، متابعًا أن مصر سعت خلال العامين الماضيين خلال رئاستها لمنظمة التعاون الإسلامي، للتركيز على قضيتين، التمكين الاقتصادي للمرأة، ومكافحة التداعيات السلبية والإرهاب والتطرف على المرأة.

وفي نفس السياق، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن العاصمة الإدارية الجديدة تعكس صورة مصر الحديثة ونهضتها، وتؤكد ميلاد جمهوريتها الجديدة التي تتسع للجميع دون تمييز أو تفرقة، في ظل مبادئ الديمقراطية والعدالة والمواطنة.

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