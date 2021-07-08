فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 12:09 مساءً - رصدت الأجهزة المعنية حسابا بموقع التواصل الاجتماعي، «تويتر»

ينشر صور ومقاطع فيديو لأحد الأشخاص في أوضاع مخلة بصحبة أكثر من 20 سيدة ، وتم تداول

تلك الصور في نطاق أهالي بمحل سكنه بمركز بني مزار محافظة المنيا.

حيث قام الطبيب «العنتيل»

بتصويرهم أثناء ممارسته الرذيلة مع عدد من السيدات كن يترددن على مسكنه نظير حصولهن

على مقابل مادي.

وكانت النيابة العامة قد قررت حبس طبيب ببني مزار شمال المنيا

4 أيام على ذمة التحقيقات بعد تداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات منافيه للآداب خلال الساعات الماضية

خاصة بالطبيب مع أكثر من سيدة واشتهر باسم

“عنتيل بني مزار”.

وأضافت التحريات إن من بين ضحايا «عنتيل» سيدات متزوجات وأنه

حتى الآن لم تتلق الأجهزة الأمنية بلاغات تتهم الزوجات بممارسة الزنا ،حيث تبين أنه

متعدد العلاقات مع عدد كبير من السيدات وأنه اعتاد ممارسة الجنس مع السيدات وتصويرهن

بتقنية الفيديو داخل غرفة نومه وعثر على عدد كبير مقاطع فيديو وصور. وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن 4 متهمين تسببوا في كشف حقيقة «عنتيل الصعيد»

بنشر مقاطع فيديو وصور مخلة للآداب العامة تم الحصول عليها من تليفونه المحمول بعد

رفض «العنتيل» ابتزازهم والاستجابة لمطالبهم في الحصول على مبالغ مالية مقابل التستر

عليه.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فيديوهات الطبيب «عنتيل الصعيد» مع 23 سيدة تهز المنيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.