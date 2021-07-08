تراند الفن: لجنة من “التعليم العالي” لتقييم الإجراءات الاحترازية بجامعة الإسكندرية (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 12:09 مساءً - قال الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أن وفد من وزارة التعليم العالي، ضم كل من الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير التعليم العالي للمشروعات القومية، وعاطف عيسى، رئيس قطاع مكتب الوزير، استعداداً لمسابقة أفضل جامعة حكومية في إدارة الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأضاف رئيس الجامعة، أن اللجنة زارت لجان الامتحانات ميدانيًا بكليات الهندسة والتربية، والصيدلة، واستمعت لشرح كامل من عمداء ووكلاء الكليات عن العملية التعليمية وآليات تفعيلها عن بعد، والإجراءات الاحترازية داخل البيئة الجامعية، والمشروعات البحثية، وتوزيع أعمال الملاحظة والتصحيح بشكل الكتروني.

وأكد “قنصوه”، أن جامعة الإسكندرية نجحت في الانتهاء من عملية الامتحانات بصورة مشرفة ، وعلي قدر عال من التنظيم والتطبيق الكامل للإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلاب مشيراً إلى بدء اتخاذ الإجراءات للتحول لجامعة ذكية في كافة المجالات وتحديث البرامج الدراسية بما يتماشى مع مخرجات البحث العلمي واستخدام المنصات الإلكترونية المختلفة.

وأشار إلى أنه استعرض ما يتم داخل المنظومة الطبية بجامعة الإسكندرية، وآليات الجامعة لتأمين الدراسة والامتحانات وطرق الكشف والمتابعة والعزل عند اكتشاف حالات الإصابة.

وأشاد الدكتور أنور إسماعيل، خلال الزيارة بالتحول الرقمي الكبير بجامعة الإسكندرية وقدرتها علي تطبيق نظام التعلم عن بعد online، وأثني علي وجود بنية تحتية قوية بالجامعة ومركز معلومات للربط الإلكتروني بين كافة الكليات.

رافق الوفد خلال الزيارة الدكتور فهمي شارل، الأستاذ المتفرغ بالمعهد العالي للصحة العامة، والدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد أنور فراج، عميد كلية التربية، والدكتورة ميرفت قاسم، عميد كلية الصيدلة، والدكتور مجدى عبد العظيم، والدكتور عصام وهبه وكيلا كلية الهندسة، والدكتور صبحي سلام وكيل كلية الزراعة، والدكتورة وفاء السحلي وكيل كلية الطب، والدكتورة رشا الشنيطي مدير وحدة إدارة المشروعات، والدكتور سامح نخله مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة.

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