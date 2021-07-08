تراند الفن: محافظ المنيا يتابع جهود الوحدات المحلية بمختلف القطاعات الخدمية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 12:09 مساءً - تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جُهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في تنظيم حملات رفع كفاءة منظومة النظافة العامة من خلال إزالة تراكمات القمامة من الشوارع العامة والميادين الرئيسية، وتنفيذ الحملات التموينية لمُتابعة الحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية، ومُتابعة مدي تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وانتظام العمل بالمشروعات بالقرى والأحياء.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز مطاي، أعمال حملات رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة، حيث تم الانتهاء من رفع جميع تراكمات القمامة بحي شمال المركز، وكذلك قرية منبال، كما أكدت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، استمرار رفع تراكمات القمامة بحي شمال المدينة وبقرى نزلة حسين – بني أحمد الغربية وقرية تلة، كما تم تحرير 5 مُخالفات تموينية متنوعة خلال حملات رقابية على المخابز البلدية والأسواق، بالإضافة لغلق مقهى مخالفة دون ترخيص.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، أعمال النظافة ورفع القمامة بقرية أسطال وتوابعها، ونفذت الوحدة المحلية لمركز مغاغة أعمال نظافة بقرية برطباط.

وأجرت الوحدة المحليه لمركز ومدنية بني مزار مُتابعة ميدانية لتداعيات فيروس كورونا المستجد، وتطبيق الغرامة الفورية على المواطنين والسائقين الغير مُرتدين الكمامات بمدينة بني مزار.

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