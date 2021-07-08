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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن 14 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد – واس : أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حُكم القتل حداً بأحد الجناة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، وفيما يلي نصه:
أقدم / فؤاد بن نوح بن محمد بن عبدالله – سعودي الجنسية – بالسطو المسلح على إحدى الشركات وقتل محاسبها / أمير علي – هندي الجنسية – ، وسلب ما بحوزته من مال وإخفاء جثته.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بما نسب إليه والحكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقتله، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
وتم تنفيذ حُكم القتل حداً بالجاني/ فؤاد بن نوح بن محمد بن عبدالله – اليوم الخميس بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بيان من الداخلية بشأن تنفيذ حد الحرابة في المواطن فؤاد بن عبدالله بجدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.