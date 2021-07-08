فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 12:09 مساءً - نشرت الفنانة وعارضة الأزياء الأميركية بولينا بوريزكوفا

صورة لها عارية في الحمام أمام المرآة، ونشرتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل

الإجتماعي، وعلقت عليها قائلة: “فندق Eden في روما إضافة الى الغرفة التي أقيم فيها فيه حمام

جميل. بعد العمل والإستحمام شعرت بالملل فالتقطت هذه الصورة عارية ماذا بإمكاني أن

أفعل؟ أعني الى جانب قراءة كتاب او مشاهدة التلفزيون الإيطالي”.

وتساءلت ماذا يحصل اذا أعطيت رجل مرآة وكاميرا ووقت شاغر

مقابل امرأة؟ يذكر أن بولينا عارضة وممثلة وكاتبة وتبلغ من العمر ٥٦ عاماً . ولدت في

تشيكوسلوفاكيا وتحمل الجنسيتين الأميركية والسويدية.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فنانة خمسينية تنشر صورتها عارية في الحمام لأغرب سبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.