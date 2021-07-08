نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض زين السعودية على باقات الإنترنت والمكالمات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتحدث اليوم عن أجدد عروض زين السعودية على الباقات المختلفة وذلك من أجل إتاحة الفرصة لمستخدميه التصفح على الإنترنت وإجراء المكالمات بلا حدود، وينتظر مستخدمي زين العروض الأسبوعية والشهرية التي يوفرها وذلك لأنها تقدم لهم باقات بنصف سعرها وبمزايا غير محدودة، يمكنكم متابعة موقعنا ليصلك كل ما هو جديد عن الخصومات والعروض المتوفرة في المملكة العربية السعودية.

أجدد عروض زين السعودية على الباقات

بدأت عروض زين في الاندفاع وبقوة بداية من الشهر الحالي منها المستمر لفترة محدودة ومنها المتاح حتى يوم 30 يوليو ، وستتمكن من خلال هذا المقال معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بعروض زين.

باقة سكاي زين

يمكنك أن تستمتع بوقت مميز في رحلتك يجعلك لن تشعر بالممل في الطائرة مع باقة زين سكاي التي تمنح عملائها مزايا عديدة.

يمكنك استخدام الإنترنت أو إرسال الرسائل ومكالمات أيضًا بلا حدود.

كما يمكنك الاستفادة من تلك الباقة لمدة 24 ساعة.

كما يمكنك الاشتراك في تلك الباقة من خلال إرسال SKY إلى الرقم 959.

استمتع الآن بباقة زين سكاي بقيمة 99 ريال سعودي.

باقة شباب 199

مع تلك الباقة لا شيء له حدود يمكنك من الآن إجراء مكالمات لكل الشبكات.

كما تمنحك أيضًا استخدام وتصفح للإنترنت على كيفك وبدون حدود.

الباقة تدعم 5G

كما تمنحك أيضًا 95 جيجا بايت إضافية.

لمزيد من المعلومات عن الباقة يمكنك زيارة أقرب فرع زين.

طريقة تفعيل الباقة قم بإرسال S199 إلى الرقم 959 وسيتم تجديدها تلقائيًا.

تعرف على أجدد عروض زين السعودية اليوم

باقة شباب 179

وفرت زين لعملائها باقة أكثر تميز وهي باقة شباب 179

تمنحك استخدام بلا حدود للمكالمات واستخدام الإنترنت للتصفح بحرية على السوشيال ميديا.

كما تمنحك أيضًا 50 جيجا بايت إضافية.

الباقة تدعم 5G

يمكنك الاشتراك الآن في باقة زين شباب 179 بكل سهولة فقط قم بإرسال S179 إلى الرقم 959.

باقة 5G المنزلية

استمتع الآن بعروض بلا حدود مع باقة 5G المنزلية من زين والتي تمنحك المزايا التالية: