نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض زين السعودية على باقات الإنترنت والمكالمات في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتحدث اليوم عن أجدد عروض زين السعودية على الباقات المختلفة وذلك من أجل إتاحة الفرصة لمستخدميه التصفح على الإنترنت وإجراء المكالمات بلا حدود، وينتظر مستخدمي زين العروض الأسبوعية والشهرية التي يوفرها وذلك لأنها تقدم لهم باقات بنصف سعرها وبمزايا غير محدودة، يمكنكم متابعة موقعنا ليصلك كل ما هو جديد عن الخصومات والعروض المتوفرة في المملكة العربية السعودية.
أجدد عروض زين السعودية على الباقات
بدأت عروض زين في الاندفاع وبقوة بداية من الشهر الحالي منها المستمر لفترة محدودة ومنها المتاح حتى يوم 30 يوليو ، وستتمكن من خلال هذا المقال معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بعروض زين.
باقة سكاي زين
يمكنك أن تستمتع بوقت مميز في رحلتك يجعلك لن تشعر بالممل في الطائرة مع باقة زين سكاي التي تمنح عملائها مزايا عديدة.
- يمكنك استخدام الإنترنت أو إرسال الرسائل ومكالمات أيضًا بلا حدود.
- كما يمكنك الاستفادة من تلك الباقة لمدة 24 ساعة.
- كما يمكنك الاشتراك في تلك الباقة من خلال إرسال SKY إلى الرقم 959.
- استمتع الآن بباقة زين سكاي بقيمة 99 ريال سعودي.
باقة شباب 199
- مع تلك الباقة لا شيء له حدود يمكنك من الآن إجراء مكالمات لكل الشبكات.
- كما تمنحك أيضًا استخدام وتصفح للإنترنت على كيفك وبدون حدود.
- الباقة تدعم 5G
- كما تمنحك أيضًا 95 جيجا بايت إضافية.
- لمزيد من المعلومات عن الباقة يمكنك زيارة أقرب فرع زين.
- طريقة تفعيل الباقة قم بإرسال S199 إلى الرقم 959 وسيتم تجديدها تلقائيًا.
تعرف على أجدد عروض زين السعودية اليوم
باقة شباب 179
وفرت زين لعملائها باقة أكثر تميز وهي باقة شباب 179
- تمنحك استخدام بلا حدود للمكالمات واستخدام الإنترنت للتصفح بحرية على السوشيال ميديا.
- كما تمنحك أيضًا 50 جيجا بايت إضافية.
- الباقة تدعم 5G
- يمكنك الاشتراك الآن في باقة زين شباب 179 بكل سهولة فقط قم بإرسال S179 إلى الرقم 959.
باقة 5G المنزلية
استمتع الآن بعروض بلا حدود مع باقة 5G المنزلية من زين والتي تمنحك المزايا التالية:
- اشتراك مجاني في تطبيق OSN Streaming
- كما توفر لك أيضًا إمكانية الاشتراك المجاني في GeForce Now
- تقدم رواتر مجاني+ مقوي شبكة واي فاي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض زين السعودية على باقات الإنترنت والمكالمات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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