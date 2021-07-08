نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد عروض STC السعودية على الباقات اليوم في المقال التالي
عمر شويل - جدة نقدم لك اليوم أجدد عروض STC السعودية على الباقات المختلفة والتي تمنحك إنترنت ورسائل ومكالمات بدون توقف، البعض منها يوفر دقائق للشبكات الأخرى والبعض منها لا يوفر تلك الميزة يمكنك اختيار ما يناسب استخداماتك اليومية، وتوفر أسعار مناسبة لجميع الشرائح مع العلم أن تلك الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة، لمزيد من العروض في السعودية يمكنكم زيارة موقعنا الذي يوافيكم أول بأول بكافة الخصومات والتخفيضات.
أجدد عروض STC السعودية على باقات ليفل اب
يمكن لعملاء تلك الباقة استخدام إنترنت بلا حدود بدلاً من المعاناة مع الباقات محدودة البيانات يمكنك اختيار ما يناسبك من باقات اب ليفل وسوف نعرض لكم الآن كافة التفاصيل المتعلقة بجميع الباقات.
باقة ليفل اب 10 جيجا
- يمكنك الاشتراك بكل سهولة من مكانك في تلك الباقة كل ما عليك القيام به الاتصال على الرقم 2211
- كما يمكنك الاشتراك من خلال تطبيق mystc.
- كما يمكنك الاشتراك في الباقة شهريًا أو شرائها مرة واحدة فقط.
- قيمة الاشتراك 60 ريال سعودي.
باقة ليفل اب 15 جيجا
- يمكنك الاشتراك بكل سهولة من مكانك في تلك الباقة كل ما عليك القيام به الاتصال على الرقم 2211
- كما يمكنك الاشتراك من خلال تطبيق mystc.
- قيمة الاشتراك 69 ريال سعودي.
- يمكنك الاشتراك في تلك الباقة شهريًا أو شرائها مرة واحدة حسب الرغبة.
مزايا باقات ليفل اب 10 أو 15 جيجا
يمكنك استخدام تلك الباقات في ألعابك المفضلة فهو متاح للاستخدام في كلاً من:
- Mobile Legends
- Fortnite Mobile
- BOOL Pall 8
- Clash Royale
- PUBG Mobile
- Clash Royale
أجدد عروض STC السعودية على باقات المفوتر
يوفر STC أيضًا باقات مميزة للعملاء للاشتراك في باقات المفوتر للاستمتاع بأقوى العروض.
مفوتر بيسك
- تمنحك 3 جيجا بايت لاستخدام الإنترنت+ 3 جيجا بايت خاصة ببيانات التواصل الاجتماعي.
- كما توفر أيضًا stcwifi
- كما يمكنك أيضًا الاستمتاع بمكالمات داخل الشبكات مع 100 دقيقة.
- قيمة الاشتراك 80 ريال سعودي.
باقة مفوتر
- تمنحك 8 جيجا بايت لاستخدام الإنترنت+ 8 جيجا بايت خاصة ببيانات التواصل الاجتماعي.
- كما توفر أيضًا stcwifi 8 جيجا بايت.
- دقائق ورسائل داخل الشبكة بلا حدود.
- كما تمنحك 1000 دقيقة للشبكات الخارجية.
- قيمة الاشتراك 138 ريال سعودي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أجدد عروض STC السعودية على الباقات اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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