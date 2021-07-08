نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر الفوز في مسابقة الحلم والاشتراك في سحب الـ 125.000$ الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة سر الفوز في مسابقة الحلم للحصول على إحدى الجوائز هو أمر يشغل بال الآلاف من المشتركين في المسابقة، الذي يتمنون تحقيق المفاجأة والربح، وبعد ساعات من إعلان اسم الفائز بجائزة الربع مليون دولار أمريكي، والتي فاز بها المواطن المصري أحمد إبراهيم، أعلنت المسابقة عن قيمة السحب الجديد المقبل بقيمة 125000$، مع تواصل تلقي طلبات الاشتراك من جميع الدول حتى موعد السحب خلال الأيام المقبلة، مع العلم أنه تم حتى الآن توزيع عدد 16 جائزة بقيم متفاوتة، ويحمل السحب الجديد الرقم 17.

سر الفوز في مسابقة الحلم

وبالتأكيد يبحث كل مشترك عن معرفة سر الفوز في المسابقة للحصول على إحدى جوائزها، من أجل تحقيق حلمه، وهو ما يدفع الكثيرين إلى البحث عن تحقيق حلمه بشتى الطرق، وهنا تجدر الإشارة إلى أن تأكيد تفعيل المشاركة في مسابقة الحلم للفوز أهم تلك الأسرار، وللتأكيد لابد من الإجابة بشكل صحيح على السؤال الذي يصلك عبر رسالة فور الاتصال على الرقم المرادف لدولتك للاشتراك في المسابقة، علمًا بأنه يتم تغيير سؤال المسابقة كل فترة، إلا أنه في المُجمل يكون في متوسط معرفة الكثيرين، ومن الأسرار أيضًا، الاتصال للاشتراك أثناء إذاعة حلقة السحب.

وصلتني رسالة بالفوز أو برقم الشيك

ومن الأسئلة الشائعة أيضًا بين المتسابقين، هو وصلتين رسالة بالفوز في الحلم، أو برقم الشيك الذي يمكنني صرفه بمبلغ كذا، ويُطلب منك الاتصال على رقم معين، وفي حقيقة هذا الأمر أنه عارٍ تمامًا عن الصحة، وأن هذا مجرد خداع من قبل البعض من أجل الحصول على بعض الأموال، أو الاشتراك في بعض الصفحات الوهمية، أو محاسبتك على سعر الاتصال الدولي، لأن الطريقة الوحيدة للفوز في المسابقة، هو إعلان اسمك على الهواء مباشرةً في حلقة السحب مع الإعلامي مصطفى الأغا، هو تلقيك اتصال من رقم دولي أرضي للمسابقة، لتهنئتك بالفوز ثم التواصل للحصول على بياناتك الشخصية.

تحمل الصورة الماضية أسماء الفائزين في السحوبات الماضية، بالإضافة إلى الفائزين رقم 15 و16 بجائزتي نصف وربع مليون دولار على التوالي، وهم المصريين محمد طارق عبدالوهاب، وأحمد إبراهيم.