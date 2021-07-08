تراند الفن: الكشف عن فوائد صحية مذهلة للزنجبيل إذا تناولته يومياً لمدة شهر!

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 01:10 مساءً - صحيفة المرصد: كشفت تقارير صحية أن قضم قطعة كبيرة من الزنجبيل كل يوم، أو إضافتها مع العصير أو الشاي ستكون كافية، حيث سيفعل الكثير لجسمك وفق ما ذكر تقرير نشر على موقع Tips & Tricks.

مضاد للالتهابات والغثيان

وبحسب “العربية”، يعتبر الزنجبيل مضاداً للالتهابات، حيث يقلل من أثرها في الجسم بشكل سريع، كما يساعد على تقليل الشعور بالغثيان الصباحي، إذ ينصح بشربه يومياً لهذا الهدف، خصوصاً للنساء الحوامل والأشخاص الذين يخضعون للعلاج الكيميائي.

الحد من آلام العضلات ويعزز حركة الأمعاء

ويحد تناول الزنجبيل من آلام العضلات. إذ أن تناوله يومياً سيخفف الألم تدريجياً. كذلك، يعزز تناوله بشكل يومي حركة الأمعاء، فقد يساعد كثيراً الأشخاص الذين يعانون من الإمساك بانتظام.

آلام الدورة الشهرية وخفض الكولسترول

كما يساعد تناول الزنجبيل يومياً للحد من آلام الدورة الشهرية، فتناوله يشبه تناول مسكنات الألم والتي يمكن أن تساعد في تخفيف آلام البطن الحادة.

تناوله لمدة شهر

كما أن تناوله يومياً لمدة شهر يمكن أن يساعد في خفض الكوليسترول “الضار” في الجسم. حيث يتم تقليل كمية الدهون الثلاثية في الدم عن طريق المواد الموجودة في الزنجبيل، وتقوي الخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في الزنجبيل جهاز المناعة. حيث يمكن أن يساعد على التعافي بشكل أسرع من نزلات البرد أو الفيروسات