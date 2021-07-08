تراند الفن: وزارة التخطيط تحسم الجدل بشأن ميزانية مدارس النيل

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 01:10 مساءً - قال الدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزيرة التخطيط، إن الوزارة ليست ضد تخصيص مبالغ وميزانية مطلوبة لمدارس النيل.

وأضاف المستشار الإعلامي للوزارة، في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، أن الفيصل في الأمر هو تقدم وزارة التربية والتعليم بخطاب رسمي لوزارة التخطيط، بصفتها جهة الإسناد الأساسية.

وأكد “العقبي”، أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تمنح التعليم الأولوية المطلقة؛ فضلا عن كل المشروعات، وعلى رأسها مبادرة “حياة كريمة” التي تخصص مبالغ لصالح المدارس والتعليم.

وفي وقت سابق، قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنه لا بد من توجيه خطاب رسمي إلى وزارة التخطيط، بشأن وجود موازنة لمدارس النيل التي صدر قرار منذ عام بنقل تبعيتها بشكل كامل إلى وزارة التربية والتعليم بخصوص الخمس مدارس، لافتًا إلى أن هناك 9 مدارس أخرى لم تنتقل تبعيتها لوزارة التربية والتعليم.

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