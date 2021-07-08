تراند الفن: «صحة المدينة» تغلق صيدليات لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 01:10 مساءً - أعنلت صحة منطقة المدينة المنورة، اليوم الخميس، إغلاق صيدليات لعدم الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية وتعليمات الوزارة.

وأكدت صحة المدينة المنورة على أن فرق التفتيش المختصة مستمرة بمراقبة ومتابعة المنشات الصحية لسلامة الجميع.

وكانت صحة المدينة، قد نفذت 446 جولة تفتيشية على المستشفيات والمجمعات الطبية, إضافة للصيدليات، وذلك خلال الفترة من 8 / 4 حتى 27 / 6 / 2021م.

وشملت الجولات 105 زيارات للمستشفيات، و 93 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 248 زيارة للصيدليات .

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