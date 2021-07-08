تراند الفن: في ذكرى السباعية.. فيفا يحتفي بالألماني كلوزه هداف كأس العالم (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 01:10 مساءً - احتفى الحساب الرسمي الناطق بالعربية، لبطولة كأس العالم، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بالمهاجم الألماني، ميروسلاف كلوزه، الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم، على مدار نسخها.

ويأتي ذلك بالتزامن، مع مرور 7 سنوات، على الهزيمة القاسية التي كبدها المنتخب الألماني، لنظيره البرازيلي بسبعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين على الأراضي البرازيلية، في نصف نهائي كأس العالم 2014.

وبات “كلوزه” الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم على مدار تاريخها، بعد هدفه في شباك منتخب البرازيل في هذه المباراة، بعدما رفع رصيده إلى 16 هدفًا.

وسلط الحساب التابع لفيفا الضوء على هذه المناسبة قائلًا: “في مثل هذا اليوم من عام 2014، أصبح ميروسلاف كلوزه الهداف التاريخي لنهائيات كأس العالم، برصيد 16 هدف، بعدما سجّل في الفوز التاريخي الذي حقّقه منتخب ألمانيا، على مستضيف البطولة البرازيل بنتيجة 7-1.

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