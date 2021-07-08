تراند الفن: سقوط مروع لفتاة أثناء احتفالها من أعلى سقف سيارة “جيب”

صحيفة المرصد : تعرضت فتاة شابة لسقوط عنيف من فوق سيارة دفع رباعي انطلقت أثناء مشاركة الفتاة في احتفال مع مجموعة أشخاص.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط الفتاة، حيث كانت تجلس أعلى السيارة التي كانت تسير بهدوء، إلا أن سائق السيارة قرر الانطلاق بسرعة كبيرة بشكل مفاجئ.

ولم تستطع الفتاة التشبث بالسيارة المنطلقة فاختل توازنها لتسقط على الطريق، ولم تحرك الفتاة ساكنا بعد سقوطها، حيث تمددت وهي فيما يبدو فاقدة للوعي.

فيما لم يتبين مكان أو توقيت وقوع الحادثة، التي تداولتها منصات التواصل الاجتماعي.