تراند الفن: السعودية أفضل بلد عربي لعيش النساء

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 02:10 مساءً - صحيفة المرصد : أصدرت مجلة أمريكية تقريراً بشأن أفضل دول العالم لعيش النساء عام 2020، واحتلت السعودية المركز الأول عربياً و89 عالمياً.

وأصدرت المجلة تصنيفها وترتيبها السنوي بناءً على دراسة استقصائية لحوالي 256,700 امرأة من 156 دولة، ووفقاً لمعايير وعوامل عدة بينها إقليمية، وعرقية، واجتماعية واقتصادية، تلعب دورا حاسما في تحديد المكان الأفضل للنساء حول العالم، وفقاً لوكالة سبوتنيك.

وبحسب التقرير جاءت السعودية (89 عالميا) على رأس قائمة الدول العربية المتواجدة في الدراسة المعلنة وتلتها سلطنة عمان (91 عالميا)، الأردن (96 عالميا)، الإمارات (100 عالميا) وثم كل من الجزائر والسودان وقطر والكويت ولبنان وليبيا.

وبالنسبة لاختيار السعودية كأفضل دولة لتعيش فيها النساء بين الدول العربية، فذلك يعود بحسب المحللين إلى النهج الاجتماعي الجديد والخطوات الإصلاحية التي بدأها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتعزيز حقوق المرأة السعودية.

هذه الخطوات باتت تتيح مساحة أكبر للمرأة السعودية في المجتمع وتخفّف من القيود القانونية، الاجتماعية والدينية الشديدة المفروضة عليها، بحسب المحللين.