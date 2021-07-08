فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 02:10 مساءً - أثارت الفنانة المهرة البحرينية الجدل بين متابعيها، على

موقع التواصل الاجتماعي ، بعد نشر فيديو مع ابنها الطفل تميم من رجل الأعمال المسجون

عادل المسلم، على موقع “إنستجرام”، والذي لفت الأنظار بطرافته وبراءته.

ولاحظ العديد من متابعيها أن طفلها كبر وتغيرت ملامحه، وتباينت

التعليقات بين من وجده يشبه والده وبين من رأى بأنه نسخة من والدته. وتفاعل المتابعون

مع طرافة الطفل خلال حديثه مع والدته بعدما سألته عما يريده ليجيبها بعفوية “أبغى

عروس”.

وتلقت المهرة البحرينية الأمر بطرافة وقامت بعرض مجموعة من

الصور لفتيات على إبنها وطلبت منه اختيار احداهن كعروس له، وعلقت على خياره “والله

ذوقك حلو”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: المهرة البحرينية تثير الجدل بفيديو مع ابنها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.