تراند الفن: في ذكرى السباعية المؤلمة.. “جريميو” يتعاقد مع سكولاري لانتشاله من القاع

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 02:10 مساءً - أعلن نادي جريميو البرازيلي، التعاقد مع المدرب المخضرم لويز فيلبي سكولاري، المدير الفني السابق لمنتخب السامبا البرازيلي.

وتعاقد جريميو مع المدرب سكولاري، في ولاية هي الرابعة له مع النادي، من أجل انتشال الفريق من صراع الهبوط، حيث يحتل المركز الأخير في جدول تدريب الدوري البرازيلي.

يأتي ذلك بالتزامن، مع الذكرى السابعة للهزيمة المؤلمة، التي تعرض لها “سكولاري” رفقة البرازيل، أمام المنتخب الألماني، في نصف نهائي كأس العالم 2014، بسبعة أهداف مقابل هدف.

ويُعد سكولاري، رغم الهزيمة القاسية التي دُونت في تاريخه، أحد أعمدة التدريب في البرازيل، حيث حقق لقب كأس العالم مع منتخب بلاده في نسخة 2002، التي تُعد آخر تتويجات السامبا في البطولة العالمية.

جدير بالذكر، أن “سكولاري” لا يتولى مهمة تدريب أي فريق، منذ رحيله عن فريق كورزيرو في دوري الدرجة الثانية البرازيلي، في يناير الماضي.

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