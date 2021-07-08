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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 02:10 مساءً - أدمن دقيقة واحدة مضت المرصد 4 زيارة
صحيفة المرصد : كشفت الفنانة المصرية، صابرين لأول مرة عن أصولها المغربية ونشأتها في سوريا، مؤكدة أنها تعلمت أصول الغناء على يد الفنان اللبناني الراحل وديع الصافي.
وقال صابرين خلال بث مباشر عبر حسابها على “إنستغرام”، إنها تحب جميع البلدان العربية، ولها علاقات بكل بلد، كما تحدثت للمرة الأولى عن امتداد نسب عائلتها إلى أصول بدولة المغرب، وقالت إن مدينة فاس مسقط رأس أعمامها وأجدادها.
وأوضافت أنها زارت جميع البلدان العربية، حيث ذهبت إلى سوريا، وهي في السادسة من عمرها وعاشت فيها جانبا من طفولتها، موضحة أنها تعتبر الإمارات بلدها الثاني، وكذلك لبنان حيث أن لها صداقات كثيرة هناك فلها فيها ذكريات مع أشهر الفنانين.
وتابعت: “وأنا صغيرة وديع الصافي كان بيعلمني أطلع على المسرح وأغني تخيلوا وديع الصافي”، مشيرة إلى أن تونس من أحب الدول التي قامت بزيارتها أيضا اثناء تصوير دورها في مسلسل أم كلثوم.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد خلع الحجاب… شاهد: صابرين تكشف لأول مرة عن أصولها المغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.