تراند الفن: قبل صدام اليوم.. تاريخ مواجهات عماد النحاس أمام الأهلي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 02:10 مساءً - يواجه فريق الكرة الأول بنادي الأهلي نظيره المقاولون العرب، الذي يقوده عماد النحاس، في التاسعة مساء اليوم الخميس، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

النحاس واجه الأهلي من قبل في 11 مباراة، فاز في لقاء وحيد فقط وتعادل في مثله، وخسر 9 مواجهات.

-سجل لاعبو الفرق التي قادها النحاس ضد الأهلي 8 أهداف فيما استقبلت شباكه 25 هدفًا.

الفوز الوحيد الذي حققه النحاس على الأهلي في موسم 2018-2019، عندما كان مديرًا فنيًا لنادي المقاولون، بهدف دون رد.

وخسر عماد النحاس آخر 4 مباريات خاضها أمام الأهلي، واستقبلت شباكه خلالها 9 أهداف.

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