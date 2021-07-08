تراند الفن: وزارة الدفاع تطرح 46 وظيفة متنوعة.. وتكشف عن التخصصات و الشروط المطلوبة!

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 03:09 مساءً - أدمن ‏19 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة

صحيفة المرصد: أعلنت وزارة الدفاع طرح 46 وظيفة متنوعة (هندسية ،وفنية و حرفية وعمالية ) بنظام التعاقد على بند التشغيل والصيانة . وكشفت الوزارة الشروط المطلوبة وهي السيرة الذاتية وصورة من الهوية الوطنية والمؤهلات العلمية والخبرات ومشهد التأمينات إن وجدت، مؤكدة أن المرشح لأحد الوظائف يمنح زيادة25% من الأجر مقابل العمل 8 ساعات و6 أيام في الأسبوع. وبينت الوزارة أن التقديم بدأ اليوم الخميس ،وسيتتهي بعد أسبوعين من تاريخه ،ويمكن التقديم عبر رابط الوزارة هذا.

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