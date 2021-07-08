فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 03:09 مساءً - تعرضت فتاة شابة لسقوط عنيف من فوق سيارة دفع رباعي انطلقت

أثناء مشاركة الفتاة في احتفال مع مجموعة أشخاص.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط

الفتاة، حيث كانت تجلس أعلى السيارة التي كانت تسير بهدوء، إلا أن سائق السيارة قرر

الانطلاق بسرعة كبيرة بشكل مفاجئ.

ولم تستطع الفتاة التشبث بالسيارة المنطلقة فاختل توازنها

لتسقط على الطريق، ولم تحرك الفتاة ساكنا بعد سقوطها، حيث تمددت وهي فيما يبدو فاقدة

للوعي.

فيما لم يتبين مكان أو توقيت وقوع الحادثة، التي تداولتها

منصات التواصل الاجتماعي.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المصريون وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: سقوط فتاة بشكل مروع أثناء رقصها على سيارة جيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.