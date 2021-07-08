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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 03:09 مساءً - أدمن 3 دقائق مضت المرصد 7 زيارة
صحيفة المرصد : اقترح مواطن كويتي، حلاً غريباً من نوعه للقضاء على ارتفاع درجة الحرارة التي تشهدها البلاد.
جاء ذلك خلال مقابلة مع أحد البرامج التلفزيونية، حيث قال المواطن الكويتي : ” “الحرارة شديدة جداً، وأتمنى من وزارة الدفاع أنها تستخدم الطائرات اللي تشيل الجنود والدبابات وتعبيها ثلج وتقوم بإسقاطها على المناطق شديدة الحرارة، وراح يصير عندنا مطر صيفي”.
وأضاف : “مصانع الثلج راح تشتغل، والحرارة العالية راح يتم القضاء عليها والجو يصير منعش”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: كويتي يقترح على وزارة دفاع بلاده فكرة لا تخطر على بال من أجل خفض درجة الحرارة وهطول الأمطار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.