تراند الفن: كويتي يقترح على وزارة دفاع بلاده فكرة لا تخطر على بال من أجل خفض درجة الحرارة وهطول الأمطار

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 03:09 مساءً - أدمن ‏3 دقائق مضت المرصد 7 زيارة

صحيفة المرصد : اقترح مواطن كويتي، حلاً غريباً من نوعه للقضاء على ارتفاع درجة الحرارة التي تشهدها البلاد. جاء ذلك خلال مقابلة مع أحد البرامج التلفزيونية، حيث قال المواطن الكويتي : ” “الحرارة شديدة جداً، وأتمنى من وزارة الدفاع أنها تستخدم الطائرات اللي تشيل الجنود والدبابات وتعبيها ثلج وتقوم بإسقاطها على المناطق شديدة الحرارة، وراح يصير عندنا مطر صيفي”. وأضاف : “مصانع الثلج راح تشتغل، والحرارة العالية راح يتم القضاء عليها والجو يصير منعش”.

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