تراند الفن: أول تعليق من شرطة دبي بشأن سبب الحريق الذي اندلع في ميناء جبل علي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 03:09 مساءً - أدمن ‏52 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة

صحيفة المرصد :كشفت شرطة دبي، اليوم الخميس، تفاصيل الحريق الذي اندلع بإحدى الحاويات بسفينة شحن صغرة في ميناء جبل علي الإماراتي. وقال الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في تصريحات تلفزيونية إن الحريق ناجم عن مواد قابلة للاشتعال بإحدى الحاويات، مؤكدا أنه “تمت السيطرة على الحريق، بحسب قناة العربية. وأكد المري أنه لا توجد إصابات أو وفيات بين طاقم السفينة الراسية بالميناء، موضحا أنه لا توجد مواد مشعة والحريق سببه احتكاك أو ارتفاع درجة الحرارة.

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