تراند الفن: قرار جمهوري جديد من السيسي بشأن قرض الكويت

صحيفة المرصد: قرر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الموافقة على اتفاقية قرض مع الكويت.

وعرضت الجريدة الرسمية، الصادرة صباح اليوم، قرار الرئيس المصري بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المعدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي بينهما بتاريخي يوليو 2018 وديسمبر 2018 لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه صرف بحر البقر الموقعة في الكويت بتاريخ نوفمبر 2020، بحسب “روسيا اليوم”.

وشمل المشروع إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي “بحر البقر” بطاقة 5 ملايين متر مكعب يوميا، وتعد الأكبر على مستوى العالم، ويمكن الاستفادة منها في استصلاح وزراعة نحو 330 ألف فدان شرق قناة السويس، بالإضافة إلى 70 ألف فدان تتم زراعتها حاليا بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة، ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلى 400 ألف فدان.

ووصل إجمالى المشاريع التي قام الصندوق الكويتي بدعمها منذ نشأته في مصر نحو 50 مشروعا في مجالات الزراعة والكهرباء والنقل والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحي، بنحو 3.65 مليار دولار.