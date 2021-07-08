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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 03:09 مساءً - أدمن 11 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد: قرر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الموافقة على اتفاقية قرض مع الكويت.
وعرضت الجريدة الرسمية، الصادرة صباح اليوم، قرار الرئيس المصري بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المعدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي بينهما بتاريخي يوليو 2018 وديسمبر 2018 لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه صرف بحر البقر الموقعة في الكويت بتاريخ نوفمبر 2020، بحسب “روسيا اليوم”.
وشمل المشروع إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي “بحر البقر” بطاقة 5 ملايين متر مكعب يوميا، وتعد الأكبر على مستوى العالم، ويمكن الاستفادة منها في استصلاح وزراعة نحو 330 ألف فدان شرق قناة السويس، بالإضافة إلى 70 ألف فدان تتم زراعتها حاليا بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة، ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلى 400 ألف فدان.
ووصل إجمالى المشاريع التي قام الصندوق الكويتي بدعمها منذ نشأته في مصر نحو 50 مشروعا في مجالات الزراعة والكهرباء والنقل والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحي، بنحو 3.65 مليار دولار.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: قرار جمهوري جديد من السيسي بشأن قرض الكويت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.