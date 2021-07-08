تراند الفن: «الجامعة الإسلامية» تعلن موعد المقابلة الشخصية للمرشحين للوظائف الصحية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 03:09 مساءً - أعلنت الجامعة الإسلامية عن موعد المقابلة الشخصية للمرشحين للوظائف الصحية المعلنة عبر موقع الجامعة.

وشددت على أهمية حضور جميع المرشحين للمقابلة في الموعد المحدد مع إحضار الهوية الوطنية، بالإضافة إلى إثبات الحالة في تطبيق توكلنا ” محصن، محصن جرعه أولى، محصن متعافي “، لم تثبت إصابته.

وأشارت إلى أنه في حالة التغيب عن الموعد سوف يستبعد من المسابقة.

وأوضحت أنه يمكن الاستعلام عن موعد المقابلة الشخصية من خلال موقعها الإلكترونيهنا.

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