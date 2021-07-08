تراند الفن: مناقشة تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس النواب الأسبوع المقبل

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 03:09 مساءً - يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، في جلسته العامة، الأسبوع المقبل، تقرير تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية بمجلس النواب، بشأن 4 مشاريع قوانين قُدمت من النائب محمد عيطه، والنائب أيمن أبو العلا، والنائب عاطف المغازي، والنائب علاء عابد.



ويضم مشروع القانون تعديل ثماني مواد من مواد اللائحة، يراعى فيها بعض من الاعتبارات التي فرضتها التعديلات الدستورية الأخيرة، وأجرى عددًا من الموائمات الأخرى.

وفي نفس السياق، اجتمعت اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة ما أحاله المجلس إليها في جلسته يوم 29 من يونيو 2021، والمتضمن أربعة مشروعات قوانين مقدمة من بعض الأعضاء؛ لتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، لدراستها وإعداد تقرير عن مبدأ تعديل اللائحة في ضوء ما عرضته هذه المشروعات بقوانين.

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