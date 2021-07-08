تراند الفن: محافظة القاهرة بدء تسكين أهالي المناطق العشوائية في مدينة “معًا” بالسلام

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 03:09 مساءً - بدأت محافظة القاهرة تسكين سكان المناطق العشوائية وعلى وجه الخصوص سكان عزبة أبو قرن المواجهة لمنطقة بطن البقرة بمدينة “معا” بالسلام ثان والمخصصة لسكان المناطق العشوائية والتي تم تنفيذها بالشراكة ما بين محافظة القاهرة، ومؤسسة معا وجهاز تطوير العشوائيات.

وتابع المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعمال اليوم لفرش العيادات بالأجهزة الطبية بحضور الدكتور محمد شوقي مدير مديرية الصحة.



وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أنه يجري حاليًا الأعمال النهائية بمدينة “معا”، مشيرًا إلى أن هذا المشروع هو أحد المشروعات التي تبرز اهتمام الدولة بالمواطن وحرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية للمواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى سعي الدولة لخلق مجتمع متكامل لمواطني المناطق العشوائية أصبح واقعًا ملموسًا يتجسد في عدد من المشروعات كالأسمرات وأهالينا وروضة السيدة والمحروسة.

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