نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض العثيم السعودية مقاضيك الشهرية من الآخر يا بلاش وأسعار لا تقبل المنافسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض العثيم هي أهم الأشياء التي يقوم بالبحث عنها المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، حتى يتمكنوا من التعرف على أبرز الخصومات التي وردت في كراسة العروض لأسبوعها الجديد، والتمكن من الاستفادة من حملة الخصومات الجديدة التي أطلقتها شركة عبد الله العثيم، ومن الجدير بالذكر أن حملة الخصومات الجديدة ممتدة من يوم ١ يوليو حتى ١٠ يوليو فقط أو حتى نفاذ الكمية ولذلك يجب عليكم أن تسارعوا بالحصول على كل احتياجات المنزل قبل انتهاء العروض.

أهم الخصومات من عروض العثيم

هناك العديد من المواطنين الذين يرغبون في الاستفادة من عروض العثيم ولكنهم لا يستطيعون فعل ذلك لأنهم لا يرغبون في الاختلاط بالمواطنين والازدحام حرصاً منهم على الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ولذلك عملت محلات عبد الله العثيم على إطلاق تقنية جديدة للتسوق وهي من خلال تطبيق هاتفي يمكنكم من التسوق والحصول على كل ما ترغبون به من خلال شبكة الإنترنت، والتوصيل حتى باب المنزل بدون الحاجة إلى الذهاب إلى المتجر والوقوف في صفوف الحساب.

أبرز التخفيضات في كراسة عروض العثيم

شاي ليبتون الأحمر 100 كيس بسعر 9.95 ريال بدلاً من 15.5 ريال.

شاي ليبتون العادي 200 كيس بسعر 18.95 ريال بدلاً من 39.25 ريال.

شاي ليبتون العادي أو الأحمر فرط 400 جرام بسعر 12.95 ريال.

شاي ليبتون أخضر 100 كيس بسعر 14.95 ريال بدلاً من 23.95 ريال.

مايونيز كنور 532 جرام بسعر 11.95 ريال بدلاً من 18.5 ريال.

مرقة دجاج كنور 24 مكعب 20 جرام بسعر 10.95 ريال بدلاً من 16.95 ريال.

مايونيز كنور 964 مل بسعر 10.95 ريال بدلاً من 17.95 ريال.

أهم العروض في محلات العثيم