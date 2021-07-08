نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم ليوم الخميس الآن والمفاجأة خصم 60% على سلع معينة ولفترة محددة في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم ليوم الخميس الآن، تعتبر سلسلة اسواق عبدالله العثيم الموجودة في المملكة العربية السعودية من أكثر الأماكن الموثوق بها، حيث أن مجال بيع هذه الأسواق لا يقتصر على المواد والمنتجات الغذائية فقط ولكن يوجد أقسام مختلفة لبيع جميع أنواع السلع الاستهلاكية التي يحتاج إليها العملاء بشكل يومي، ويوجد أيضاً أقسام تختص في جميع أجهزة المطبخ والالكترونيات المختلفة والهواتف المحمولة.
طازج العثيم من عبدالله العثيم
تقوم أسواق عبد الله العثيم بتنظيم مجموعة كبيرة من العروض الأسبوعية في جميع فروع العثيم في كل نواحي المملكة، وهذه العروض من أشهر عروض الأسواق بين العملاء، حيث ينتظر هذه العروض مجموعة كبيرة من العملاء للاستفادة منها وشراء كل المنتجات والسلع التي يبحثون عنها.
سوبر ماركت العثيم و عروض العثيم مول
قامت أسواق العثيم مؤخراً بتوفير خدمة توصيل الطلبات إلى المنزل، تلك الخدمة التي تسهل على المواطنين شراء كل احتياجاتهم دون الحاجة إلى بذل مجهود وزيارة الفرع، وقامت الشركة بتوفير أفضل وسائل النقل الممكنة التي تستطيع الحفاظ على المنتجات والسلع حتى تصل إلى العملاء في أماكنهم بشكل سليم وفي أسرع وقت.
ونظراً لجهود الشركة المبذولة لإرضاء العملاء، قامت شركة العثيم بإطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بها، هذا الموقع الذي يحتوي على كل السلع الموجودة في الفروع مع كتابة كل التفاصيل المتعلقة بها، وكل ذلك بهدف تسهيل عملية إطلاع العملاء على المنتجات والسلع المتاحة في الفروع وإمكانية الشراء عبر ذلك الموقع الإلكتروني.
اسعار العثيم و بروشور العثيم
- عروض العثيم الاسبوعية بلغ سعر علبة زود شابورة دقيق القمح سمسم أصابع ٧.٥٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ٩ ريال سعودي.
- عروض العثيم اليوم الاثنين بلغ سعر علبة زود أصابع فستق ٤٠٠ جم ١٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٣ ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم بلغ سعر علبة زود برازق بالفستق والسمسم ١٩٠ جم ١٥ ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية بلغ سعر علبة زود دونات شوكولاتة ثلاثة بار بالإضافة إلى اثنين توست ٧ ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم بلغ سعر علبة خبز تورتيلا ابيض ٦ حبات ٥ ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين بلغ سعر علبة جبنة فيكتو مربعات ١٢ قطعة ١٨٠ جم ٥ ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم بلغ سعر علبة حفائظ بيبي بروف وسط ٦٨ قطعة ٣٦ ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم بلغ سعر علبة مناديل وجه ركس سوفت ٢٠٠ منديل ٢١ ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم بلغ سعر علبة بيكنج باودر هالي بلو بيل ١٢ في ١٠٠ جم ١٣ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٧ ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب بلغ سعر علبة معجون طماطم فيكتو ٨ في ١٣٥ جم ٨ ريال سعودي بدلاً من سعر ١١ ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم بلغ سعر علبة شوكولاتة هالي بندق وكاكاو ٤٠٠ جم ٦ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٣ ريال سعودي.
- عروض العثيم جده بلغ سعر علبة بطاطس لامب وستون كريسكت تويستر ٢.٥ كجم ٢٦ ريال سعودي بدلاً من سعر ٤٨ ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم بلغ سعر علبة زيت زيتون كوبوليفا أسود بلا نوى ١٥٠ جم ٦ ريال سعودي بدلاً من سعر ٧ ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه بلغ سعر علبة برجر بقري كلاسيك أمريكانا الكيس كيلو واحد ٢٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٧ ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم بلغ سعر علبة رويال دجاج مسحب ٧٥٠ جم ١٧ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٢ ريال سعودي.
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