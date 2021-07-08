شوف عروض العثيم ليوم الخميس الآن والمفاجأة خصم 60% على سلع معينة ولفترة محددة

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عمر شويل - جدة عروض العثيم ليوم الخميس الآن، تعتبر سلسلة اسواق عبدالله العثيم الموجودة في المملكة العربية السعودية من أكثر الأماكن الموثوق بها، حيث أن مجال بيع هذه الأسواق لا يقتصر على المواد والمنتجات الغذائية فقط ولكن يوجد أقسام مختلفة لبيع جميع أنواع السلع الاستهلاكية التي يحتاج إليها العملاء بشكل يومي، ويوجد أيضاً أقسام تختص في جميع أجهزة المطبخ والالكترونيات المختلفة والهواتف المحمولة.

طازج العثيم من عبدالله العثيم

تقوم أسواق عبد الله العثيم بتنظيم مجموعة كبيرة من العروض الأسبوعية في جميع فروع العثيم في كل نواحي المملكة، وهذه العروض من أشهر عروض الأسواق بين العملاء، حيث ينتظر هذه العروض مجموعة كبيرة من العملاء للاستفادة منها وشراء كل المنتجات والسلع التي يبحثون عنها.

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قامت أسواق العثيم مؤخراً بتوفير خدمة توصيل الطلبات إلى المنزل، تلك الخدمة التي تسهل على المواطنين شراء كل احتياجاتهم دون الحاجة إلى بذل مجهود وزيارة الفرع، وقامت الشركة بتوفير أفضل وسائل النقل الممكنة التي تستطيع الحفاظ على المنتجات والسلع حتى تصل إلى العملاء في أماكنهم بشكل سليم وفي أسرع وقت.

ونظراً لجهود الشركة المبذولة لإرضاء العملاء، قامت شركة العثيم بإطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بها، هذا الموقع الذي يحتوي على كل السلع الموجودة في الفروع مع كتابة كل التفاصيل المتعلقة بها، وكل ذلك بهدف تسهيل عملية إطلاع العملاء على المنتجات والسلع المتاحة في الفروع وإمكانية الشراء عبر ذلك الموقع الإلكتروني.

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