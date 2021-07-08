نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات جرير الالكترونية في السعودية تتزامن مع أجواء اليورو وخصومات نصف السعر على الشاشات الذكية والكمبيوتر والجوالات في المقال التالي
عمر شويل - جدة تخفيضات جرير الالكترونية في السعودية، تعتبر شركة جرير jarir bookstore مكتبة جرير واحدة من أقدم الشركات التي تم تأسيسها داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن هذه السلسلة بدأت بتأسيس أول فرع في الرياض ثم استمرت الشركة في التوسع والانتشار خلال السنوات الماضية حتى أصبحت شركة جرير المعروفة في وقتنا الحالي والتي تمتلك عدد كبير من الفروع في جميع نواحي المملكة، تختص هذه الشركة في مجال بيع الأدوات المدرسية والمكتبية وجميع الأدوات المختلفة التي يحتاج إليها العملاء في عملية الدراسة، ولكن مجال البيع لا يقتصر على ذلك حيث تقوم الشركة ببيع جميع الأجهزة الإلكترونية الحديثة والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر أيضاً.
عروض الجوالات في جرير والتليفزيون والكمبيوتر
من أكثر العروض المفضلة لدى العملاء هي العروض التي تقوم بها شركة مكتبات جرير بشكل خاص، حيث تقوم الشركة كل أسبوع بتقديم مجموعة من أفضل العروض المتاحة على جميع الأقسام المتاحة في فروعها، حيث أن هذه العروض لا تقتصر على الأدوات المدرسية والكتب فقط ولكن هذه العروض تشتمل على الأجهزة الالكترونية والهواتف المحمولة المختلفة، لذلك نجد الكثير من المواطنين ينتظرون هذه العروض ويسعون إلى الاستفادة منها لأقصى درجة.
عروض جرير للجوالات واللاب توب والشاشات الذكية
تم تأسيس موقع شركة مكتبة جرير الإلكتروني، هذا الموقع الذي يحتوي على جميع المنتجات والأدوات المتاحة في الفروع، ويحتوي الموقع أيضاً على كل التفاصيل المتعلقة بفروع شركة جرير في جميع نواحي المملكة مع إضافة كل التحديثات عن العروض المقدمة من قبل الفروع وكيفية الحصول عليها.
عروض جرير اليوم على الأجهزة الكهربائية
- تخفيضات جرير بلغ سعر شاشة أل جي ٨٦ بوصة دقة فور كي معامل الترا اتش دي ال ٩٧٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٨٩٩٩ ريال سعودي.
- عرض جرير بلغ سعر شاشة سامسونج ٨٢ بوصة دقة فور كي ألترا اتش دي ٧٩١٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٣٩٩٩ ريال سعودي.
- عروض جرير بلغ سعر شاشة ال جي ٦٥ بوصة دقة نانو سل فور كي الترا اتش دي ٤٩٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٩٤٩٩ ريال سعودي.
- عروض شاشات جرير بلغ سعر شاشة هايسنس ٧٥ بوصة دقة فور كي معامل الترا اتش دي ٤٠٨٨ ريال سعودي بدلاً من سعر ٨٩٩٩ ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين بلغ سعر شاشة هاير ٧٥ بوصة دقة فور كي معامل الترا اتش دي دي أل دي ٤١٤٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٨١٤٩ ريال سعودي.
- التقسيط من جرير بلغ سعر شاشة ال جي ٥٥ بوصة دقة نانو سل فور كي ٤١٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٧٩٩٩ ريال سعودي.
- لابتوب جرير بلغ سعر جهاز هواوي ميت بوك اكس برو كمبيوتر متنقل ٥٢٤٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٦٩٩٩ ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير بلغ سعر شاشة هاني ٥٥ بوصة دقة فور كي معامل الترا اتش دي ٣٠٩٨ ريال سعودي بدلاً من سعر ٥٦٩٩ ريال سعودي.
- اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير بلغ سعر جهاز ريزر بليد ١٥ كمبيوتر محمول ١١١٩٩ ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات بلغ سعر جهاز موتورولا فايف جي رازر مساحة ٢٥٦ جيجا بايت ٤٤٩٩ ريال سعودي.
- اسعار الجوالات في جرير بلغ سعر جهاز سامسونج جالكسي اس ٢١ الترا ٤٦٩٩ ريال سعودي.
- عروض لاب توب جرير بلغ سعر جهاز مايكروسوفت سيرفس كمبيوتر محمول ٥٩٩٩ ريال سعودي.
- عروض سامسونج فولد جرير وبلغ سعر جهاز سامسونج جالكسي زد فولد ٦١٩٩ ريال سعودي.
- جوالات مكتبة جرير بلغ سعر جهاز سامسونج اوديسي جي سيفن ٣٢ بوصة دبليو ٢٧٩٩ ريال سعودي.
- عروض مكتبة جرير للجوالات بلغ سعر جهاز سامسونج جالكسي اس ٢١ مساحة ٢٥٦ جيجا بايت ٢٩٩٩ ريال سعودي.
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