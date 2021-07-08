شوف تخفيضات جرير الالكترونية في السعودية تتزامن مع أجواء اليورو وخصومات نصف السعر على الشاشات الذكية والكمبيوتر والجوالات

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عمر شويل - جدة تخفيضات جرير الالكترونية في السعودية، تعتبر شركة جرير jarir bookstore مكتبة جرير واحدة من أقدم الشركات التي تم تأسيسها داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن هذه السلسلة بدأت بتأسيس أول فرع في الرياض ثم استمرت الشركة في التوسع والانتشار خلال السنوات الماضية حتى أصبحت شركة جرير المعروفة في وقتنا الحالي والتي تمتلك عدد كبير من الفروع في جميع نواحي المملكة، تختص هذه الشركة في مجال بيع الأدوات المدرسية والمكتبية وجميع الأدوات المختلفة التي يحتاج إليها العملاء في عملية الدراسة، ولكن مجال البيع لا يقتصر على ذلك حيث تقوم الشركة ببيع جميع الأجهزة الإلكترونية الحديثة والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر أيضاً.

عروض الجوالات في جرير والتليفزيون والكمبيوتر

من أكثر العروض المفضلة لدى العملاء هي العروض التي تقوم بها شركة مكتبات جرير بشكل خاص، حيث تقوم الشركة كل أسبوع بتقديم مجموعة من أفضل العروض المتاحة على جميع الأقسام المتاحة في فروعها، حيث أن هذه العروض لا تقتصر على الأدوات المدرسية والكتب فقط ولكن هذه العروض تشتمل على الأجهزة الالكترونية والهواتف المحمولة المختلفة، لذلك نجد الكثير من المواطنين ينتظرون هذه العروض ويسعون إلى الاستفادة منها لأقصى درجة.

عروض جرير للجوالات واللاب توب والشاشات الذكية

تم تأسيس موقع شركة مكتبة جرير الإلكتروني، هذا الموقع الذي يحتوي على جميع المنتجات والأدوات المتاحة في الفروع، ويحتوي الموقع أيضاً على كل التفاصيل المتعلقة بفروع شركة جرير في جميع نواحي المملكة مع إضافة كل التحديثات عن العروض المقدمة من قبل الفروع وكيفية الحصول عليها.

عروض جرير اليوم على الأجهزة الكهربائية