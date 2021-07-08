نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية على المنتجات الغذائية والمنظفات بخصومات تصل إلى نصف الثمن في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية على المنتجات الغذائية ، تقدم أسواق العثيم أفضل العروض الحصرية إلى السادة المستهلكين وذلك ضمن العروض اليومية والأسبوعية الخاصة والحصرية بأسواق عبد الله العثيم، وتتضمن العروض المنتجات الغذائية، والمنظفات، والعديد من المنتجات الأخرى الخاصة باحتياجات المنزل من أجهزة كهربائية وإلكترونية ومتطلبات الأطفال بمختلف أنواعها، وترحب أسواق العثيم بالسادة الزوار للإستفادة من العروض المقدمة وذلك في الفترة الممتدة بين الأربعاء الموافق 7 يوليو 2021 حتي الثلاثاء الموافق 13 يوليو 2021.

عروض العثيم الأسبوعية على المنتجات الغذائية

يقدم العثيم ماركت أفضل أنواع المنتجات الغذائية، وبأعلى درجة من الجودة الصناعية، وبأعلى درجة نظافة في التعبئة والتغليف وبأفضل الخصومات، والعروض الخاصة بالعثيم وبأسعار مناسبة لجميع الفئات الإقتصادية، كما تتضمن العروض كل ما يحتاجه المنزل من مأكولات غذائية طازجة والمأكولات الغذائية المصنعة بجميع أنواعها.

لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 41،95 ريال للكيلو.

مكرونة هالى 400جم 3 حبات بسعر 3،95 ريال بدلًا من 7،50 ريال.

ارز فيكتو سيلا بسمتي 10كجم بسعر 49،95 ريال للكيس بدلًا من 71،25 ريال.

عروض اسواق العثيم

تتميز منتجات العثيم بالجودة العالية، مما جعل له شريحة كبيرة من العملاء، وتتمتع بأعلى درجات الأمان، ومسجل عليها طريقة الاستعمال، وتنبيهات لتجنب الإستخدام الضار، بدرجة كافية للمحافظة على سلامة الأفراد منها، كما أن منتجات المنظفات التي تقدمها أسواق العثيم تحقق أعلى درجة نظافة للملابس وحمايتها من الميكروبات، و الجراثيم المنتشرة، وتتدخل جميع أنواع المنظفات المختلفة ضمن نشرة العثيم ماركت الأسبوعية المقدمة، وتوفر أسواق العثيم أيضًا، جميع مستلزمات الأطفال من كريمات وحفائظ وشامبو خاص بالأطفال وغيرها من إحتياجات الطفل.

مطهر ديتول 2 × 500مل بسعر 28،95 ريال بدلًا من 43،75 ريال.

صابون برسيل ازرق ضد بكتيريا 6,8كجم بسعر 38،95 ريال بدلًا من 51،95 ريال،

شامبو جونسون أطفال جديد 750مل بسعر 28،95 ريال بدلًا من 46،95 ريال،

تقدم أسواق العثيم أفضل الخدمات إلى السادة المستهلكين، كما توفر سبل الراحة للعملاء لإتمام عمليتي التسوق والشراء؛ وذلك للمحافظة على سلامة المستهلك داخل وخارج المملكة السعودية، تابعونا لمعرفة المزيد من العروض.