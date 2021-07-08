تراند الفن: البنك المركزي: ارتفاع التضخم الأساسي السنوي إلى 3.8% في يونيو الماضي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 04:13 مساءً - قال البنك المركزي المصري، إن التضخم الأساسي السنوي ارتفع الى نحو 3.8% مقابل 3.4 % في مايو الماضي .

وأوضح أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بلغ 0.1% على أساس شهري في يونيو الماضي مقابل 0.3%- في ذات الشهر من العام الماضي وعدلا شهريا بلغ 0.3% في مايو الماضي .

وأضاف أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر الذي أعلنة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم 8 يوليو 2021 ،سجل معدلا شهرية بنسبة 0.2% في يونيو الماضي مقابل 0.1% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلا شهريا بلغ 0.7% في مايو 2021 ، ومن ثم سجل المعدل السنوي للتضخم العام 4.9% في يونيو الماضي مقابل 3.8% في مايو من نفس العام.

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