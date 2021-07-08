تراند الفن: بالفيديو : الاعتداء على صحفي تركي معروف بانتقاده لأردوغان في ألمانيا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 04:13 مساءً - صحيفة المرصد – أسوشيتد برس : أصيب صحفي تركي معروف بانتقاده لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، ويعيش في المنفى في ألمانيا، بعد تعرضه لهجوم خارج منزله نفذه ثلاثة رجال حذروه، بحسب ما ورد، بالتوقف عن الكتابة.

وقال إرك أكارير، وهو كاتب عمود في صحيفة بيرغون التركية المستقلة، في مقطع مصور نُشر على تويتر إن الهجوم وقع في وقت متأخر من يوم الأربعاء في فناء منزله خارج برلين. وأصيب ببعض التورم في رأسه وبقي في المستشفى لعدة ساعات تحت الملاحظة.

وأكدت شرطة برلين الاعتداء، قائلة إن عدة أشخاص هاجموا أكارير مساء الأربعاء في منطقة رودو.

وفي مقطع مصور نُشر على تويتر، قال أكارير إن أحد مهاجميه حذره باللغة التركية: “لن تكتب”.

وكتب أكارير، قائلاً: “أنا أعرف المهاجمين. لن أستسلم أبداً للفاشية”.



