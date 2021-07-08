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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 04:13 مساءً - صحيفة المرصد – أسوشيتد برس : أصيب صحفي تركي معروف بانتقاده لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، ويعيش في المنفى في ألمانيا، بعد تعرضه لهجوم خارج منزله نفذه ثلاثة رجال حذروه، بحسب ما ورد، بالتوقف عن الكتابة.
وقال إرك أكارير، وهو كاتب عمود في صحيفة بيرغون التركية المستقلة، في مقطع مصور نُشر على تويتر إن الهجوم وقع في وقت متأخر من يوم الأربعاء في فناء منزله خارج برلين. وأصيب ببعض التورم في رأسه وبقي في المستشفى لعدة ساعات تحت الملاحظة.
وأكدت شرطة برلين الاعتداء، قائلة إن عدة أشخاص هاجموا أكارير مساء الأربعاء في منطقة رودو.
وفي مقطع مصور نُشر على تويتر، قال أكارير إن أحد مهاجميه حذره باللغة التركية: “لن تكتب”.
وكتب أكارير، قائلاً: “أنا أعرف المهاجمين. لن أستسلم أبداً للفاشية”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو : الاعتداء على صحفي تركي معروف بانتقاده لأردوغان في ألمانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.