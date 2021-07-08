تراند الفن: كيف رد منتج فيلمي “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” و”نادي الرجال السري” على تشابههما؟

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 04:13 مساءً - بمجرد طرح فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” للفنان كريم عبد العزيز في دور السينما، رأى البعض أنه يشبه فيلمه السابق “نادي الرجال السري”، خاصة أن الفيلمين من تأليف أيمن وتار، وإنتاج أوسكار للتوزيع ودور العرض.

ونتيجة لانتشار تلك الأقاويل، خرج المنتج وائل عبد الله ليرد على كل تلك التساؤلات في بيان صحفي.

وقال: “ فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين مختلف تمامًا عن فيلم نادي الرجال السري الذي يطرح فكرة الرجل الخائن ومايقوم به من أجل ضمان عدم كشف خيانته”.

وتابع: “لكن هذه المرة نقدم أسباب فشل العلاقات الزوجية، وسبب زيادة نسب الطلاق في البلد، هل لأن اختياراتنا تكون خاطئة ولا مفهومنا عن الزواج هو الخطأ”.

وأشار في بيانه إلى “أن الفيلم يطرح فرضية جديدة وهي أن الدولة عند تحويلها كل الأوراق إلى ديجيتال، واختفاء التعاملات الورقية، ما الذي سيحدث لو قسائم الزواج اختفت من على البرمجة الجديدة، وكل إنسان أصبح حرًا في أن يختار شريك حياته، هل سيختار نفس الشخص أم سيختار شريكًا آخر”.

ويجسد كريم عبد العزيز ضمن أحداث فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، شخصية إعلامي يتزوج من دينا الشربيني، وتنشب بينهما خلافات وصراعات، ويعمل كريم خلال أحداث الفيلم على كشف الحقائق بطريقة تنكرية في أكثر من شخصية مختلفة عنه.

وفيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بطولة النجم كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج لؤي عبد الله – وائل عبد الله.

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