تراند الفن: بارون ترامب يتجاوز طول ميلانيا ويحمل حقيبة ب٤ آلاف دولار

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 04:13 مساءً - أدمن ‏25 دقيقة مضت المرصد 17 زيارة

صحيفة المرصد : ترجمة حصرية- سامر إسماعيل: ظهر بارون ترامب نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب متجاوزا طول والدته ميلانيا ترمب ويحمل في يده حقيبة برتقالية قديمة بلغ سعرها عند عرضها للبيع لأول مرة في ٢٠٠٨م نحو ٤ آلاف دولار. وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن بارون البالغ من العمر ١٦ عاما ووالدته البالغة من العمر ٥١ عاما، شوهدا خلال خروجهما من برج ترامب في نيويورك. ولفتت الصحيفة إلى أن الحقيبة السوداء التي حملتها ميلانيا بلغ سعرها ١١ ألف دولار.

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