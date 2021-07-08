تراند الفن: الرياض تتصدر الحالات.. تعرف على أكثر المدن تسجيلاً لإصابات كورونا اليوم

صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن عدد المدن الأعلى تسجيلاً من حيث عدد الإصابات وحالات التعافي من فيروس كورونا.

وفيما يخص أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (299)، جدة (131)، مكة (64)، الدمام (55)، أبها (33)، الجبيل (30)، جازان (29)، نجران (28)، خميس مشيط (25) .

أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (265)، جدة (139)، مكة (84)، الدمام (64)، خميس مشيط (51) ، الجبيل (42) ، أبها (41)، الظهران (37) .

جدير بالذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الخميس ، عن تسجيل 1257 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 12 حالة وفاة ، و 1484 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 497773 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 478127 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7933 حالة وفاة .