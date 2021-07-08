تراند الفن: السيسي يتابع مشروع إقامة مجمع للبتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 04:13 مساءً - اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على مشروع إقامة مجمع للبتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، الذي يعد الأضخم من نوعه في المنطقة بقيمة استثمارية تبلغ نحو 7.5 مليار دولار، وذلك بالشراكة بين قطاع البترول وشركة بيكتل الأمريكية.

كما وجه الرئيس خلال استقباله لريندان بيكتل، الرئيس التنفيذي لشركة بيكتل الأمريكية، بمواصلة التنسيق والتعاون مع شركة بيكتل بهدف تطوير أنشطتها في مصر خاصةً في مجالي الطاقة والنقل، وذلك علي خلفية الخبرات العريضة للشركة، وفي ضوء ما تتمتع به مصر حالياً من استقرار شامل مكتمل العناصر، وبنية تحتية حديثة وشبكة طرق ومحاور وموانئ عالمية المواصفات، وشريان قناة السويس التجاري الأهم في العالم، فضلاً عن توفر الإرادة السياسية القوية والقرار التنفيذي الصادر من اعلي مستوي في الدولة، وهي عوامل تمثل في محصلتها فرص واعدة داخل مصر لنجاح أية استثمارات اجنبية تسعي للعمل وتطوير نشاطها في المنطقة.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض مجمل نشاط شركة بيكتل العالمية في مصر والممتد منذ عقود في عدة قطاعات، حيث اطلع السيد الرئيس على تفاصيل المشروع القومي المزمع اقامته بالشراكة بين قطاع البترول وشركة بيكتل لإنشاء مجمع للبتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس والذي يعد الاضخم من نوعه في المنطقة بقيمة استثمارية تبلغ حوالي 7.5 مليار دولار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.