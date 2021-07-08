فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 04:13 مساءً - صحيفة المرصد: تحدثت استشارية الجلدية الدكتورة سلمى البرقاوي عن ضحايا منتجات التبيض والخلطات التي تباع عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت “البرقاوي” خلال حوارها ببرنامج “اليوم” المذاع على قناة “الإخبارية”:”لا تخلو أي عيادة من ضحايا منتجات تبيض التي تكون في الواقع مليئة كريمات كورتيزون فائقة الفاعلية، هذه لاستخدامها فترات طويلة على أماكن مساحة كبيرة من الجلد ممكن تكون نتائجها كارثية كترقق الجلد وتمدده”. وأشار:”كما يصير فيها توسعة في الأوعية الدموية والمشكلة أن هذه الخلطات تباع من غير كتابة البيانات وتاريخ انتهاء وبكل بساطة مربوطة برقم جوال في الإنستجرام، وبالتالي لا توجد جهة معينة تصل إليه ويستطيع أن يغلق صاحب المنتج الجوال وما أحد يقدر يوصل له”. ولفت:”الأشياء الطبيعية جيدة للبشرة وفي بعض الأحيان لا يعني أن الشئ طبيعي “أمن”، مبينا:”جاءتني في العيادة واحدة حاطة عسل وليمون وحليب ولفته طول الليل على يدها جاها تحسس فظيع وآثار وندبات كبيرة لأن هذه المواد فيها أحماض فواكه أخذتها بتركيز كبير جدا ، لا يعني المنتج الطبيعي أنه أمن ولا يسوي حساسية”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد:استشارية سعودية تكشف عن مخاطر “كريمات الكورتيزون”.. وهذا ما تفعله في الجلد عند استخدامها لفترات طويلة! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.