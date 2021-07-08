تراند الفن: جامعة حلوان: 6 كليات تُجري اختبارات قدرات خاصة للطلاب قبل الالتحاق بها

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 04:13 مساءً - قال مصدر مسؤول بجامعة حلوان، إن هناك 6 كليات في الجامعة تُخضع طلاب الثانوية العامة الذين يريدون الالتحاق بها لاختبارات قدرات وشروط خاصة.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ “القاهرة 24”، أن الكليات التي تتطلب أداء الطلاب اختبارات قدرات لنوعيتها المختلفة في الدراسة، وهي: “كلية التربية الرياضية بنين في الهرم، وكلية التربية الرياضية بنات في الجزيرة، وكلية التربية الموسيقية، كلية الفنون التطبيقية، وكلية الفنون الجميلة، وكلية التربية الفنية”.

وأضاف المصدر، أن كليات الفنون تتطلب اختبارات قدرات للطلاب المتقدمين للالتحاق بها بشكل خاص، لما لها من طبيعة خاصة، ولأنها كليات عملية، فتتطلب التأكد من بعض الأمور المتعلقة بالطالب الدارس منها السلامة البدنية على سبيل المثال.

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