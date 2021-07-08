تراند الفن: مورينيو يتحدث عن منافسته لرونالدو في الدوري الإيطالي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 04:13 مساءً - تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق روما، عن المنافسة مع مواطنه كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس في مسابقة الدوري الإيطالي بدءً من الموسم المقبل.

وتولى مورينيو تدريب فريق الذئاب بعد رحيله عن تجربته مع توتنهام هوتسبير الإنجليزي، منذ عدة أشهر لتراجع النتائج.

وقال مورينيو عن المنافسة مع رونالدو في الدوري الإيطالي: “على كريستيانو ألا يشعر بالقلق، لأنني لا ألعب في مركز قلب الدفاع، لو لعبت في مركز قلب دفاع لكنت ضربته، لكن للأسف لست جيدًا بما يكفي، وأنا الآن كبير بالعمر من أن ألعب ضده”.

جدير بالذكر أن رونالدو هو هداف النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز، وذلك بفارق 5 أهداف عن روميلو لوكاكو صاحب المركز الثاني في قائمة هدافي الكالتشيو.

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