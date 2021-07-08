تراند الفن: الدكتورة دعاء هاشم تكتب : تضارب المصالح واثر غياب الرقابه الداخلية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 04:13 مساءً - نفترض انه اثناء مرورك باحد الشوارع، قد صادفت شخصا لا تعرفه يتم الاعتداء عليه وسرقته، ماذا ستفعل حينذاك، هل ستتوقف من اجل الدفاع عنه وحمايته وربما تصاب بالضرر من جراء ذلك؟ام هل ستكتفي بالاتصال بالشرطه والابلاغ عن ذلك الحادث والانصراف فورا حتي لا يصيبك الضرر؟

الموقف المذكور اعلاه هو نفسه مثال لما يسمي بالمعضله الاخلاقيه او Ethical Dilemma والتي قد تنشا بجهه العمل والتي قد يواجهها الموظف او المدير ويكون امامه احد خيارين، الخيار الاول يكون في جانب المصلحه الشخصيه للموظف او المدير، اما الخيار الثاني يكون في صالح مصلحه العمل او المؤسسه التي يعمل بها الموظف، وذلك المذكور الذي يسمي بتضارب المصالح. (conflict of interest)

غياب الرقابه الاداريه بالمؤسسه والمراجعه الداخليه في كثير من الاحيان يؤدي الي تضارب المصالح وهو من اكثر المواقف التي قد تحدث بالشركات الغائب عنها المعايير الاخلاقيه، والتي من اهم الامثله الداله عليها علي سبيل المثال لا الحصر؛

-قيام بعض من موظفي الشركه بتوريد سلع او خدمات باسعار مبالغ فيها من خلال شركات خاصه بهم او باحد ذويهم من الباطن دون الافصاح عن ذلك .

-التلاعب او المبالغه في قيمه ما يقدم للشركه من فواتير او تزييف التقارير الماليه او الاداريه التي يتم تقديمها لمجلس الاداره لاظهار نتائج مرضيه غير حقيقه امام مجلس الاداره.

-القيام بتعيين الاصحاب والمعارف في نفس دائره العمل او باداره واحده ممما يترتب عليه تكوين سلطه داخليه لهم، رغم وجود من يستطيع القيام باداء الوظيفه بشكل افضل،مما يفتح المجال للفساد الاداري والمالي.

-القيام ببيع البيانات الخاصه بالعملاء للشركات المنافسه دون الاكتراث بالمظهر الخاص بالشركه امام عملائها واستياء العملاء من جراء ذلك.

-قبول الموظف باستلام هديه مبالغ فيها او مبلغ نقدي كبير مقابل التاثير علي احد القرارت الهامه التي يقوم بها الموظف لصالح الطرف الثالث وضد مصلحه الشركه التي يعمل بها والتي تسمي بالرشوه.

-استغلال المنصب الخاص بالموظف والدخول في عمليات سمسره غير مشروعه خاصه بالموظف او ايه اجراءات بها تحايل من شانها زياده الموارد الماليه الخاصه بالموظف.

-عدم الاحترام من بعض الموظفين لغيره من الزملاء خاصه من يشعر انه هناك من يسانده سواء من المديرين الاصحاب او الاقارب.

-استغلال اصول وموارد الشركه في اغراض شخصيه كسيارات الشركه او اي موارد متاحه اخري.

في الحقيقه، الامثله السابق ذكرها هي نتيجه اولا غياب الرقابه الادرايه الداخليه وتفضيل المصلحه الشخصيه للموظف او المدير معا عن مصلحه المؤسسه، ويتبعها غياب اخلاقيات العمل والتي يجب علي كل شركه توضيحها للعامل اَو الموظف عند التحاقه بالشركه ، من خلال التعريف بها، وكذلك التدريب عليها بشكل دوري من اجل التاكيد علي المفاهيم والمعايير الاخلاقيه الواجب اتباعها وادراجها بشكل كامل في جميع اجراءات العمل، بالاضافه الي تشجيع الموظف عن الابلاغ عن ايه حالات مخالفه للسلوك المهني من شانه الاضرار بالمؤسسه او مصلحه العمل.

اخيرا وليس اخرا، تلك الزلات الاخلاقيه التي تتوارد الي اسماعنا من وقت لاخر والتي استنادا عليها قد تنهار المؤسسات ويفقد فيها الموظفين مصادر الدخل الخاص بهم ما هي الا نتيجه لغياب الولاء والانتماء من الموظفين تجاه مؤسساتهم، والتي قد يكون لها عظيم الفضل علي الموظفين في كثير من الاحيان ، ومن وجهه نظرنا المتواضعه تلك الاخلاقيات السيئه ما هي الا خيانه للشركات التي يعملون بها، ولا تقل في الاهميه عن خيانه اوطانهم.