تراند الفن: شرطة الرياض: ضبط مواطنيْن مارسا التفحيط والتباهي بوضع تجهيزات مشابهة للمركبات الأمنية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 04:13 مساءً - تمكنت شرطة الرياض، من القبض على شخصين مارسا التفحيط والتباهي بوضع تجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة لشخصين يمارسان التفحيط والتباهي بوضع تجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية على عدة مركبات وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة -بفضل الله- من تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وأكد الكريديس أن تركيب تجهيزات في المركبات الخاصة تماثل تجهيزات المركبات الرسمية ومركبات الطوارئ، يعد مخالفًا لنظام المرور، ويعرض مالك ومستخدم المركبة للمساءلة القانونية.

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