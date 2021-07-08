تراند الفن: المسابقات تؤجل مباراة سموحة وبيراميدز في كأس مصر

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 04:13 مساءً - قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة سموحة وبيراميدز، في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، التي كان من المقرر إقامتها يوم الأحد القادم 11 يوليو الحالي إلى موعد يحدد فيما بعد.

وكانت أخر مباراة جمعت بين فريقي سموحة وبيراميدز بمسابقة الدوري الممتاز، انتهت بفوز فريق سموحة بثلاثية نظيفه على بيراميدز.

وأحرز الأهداف الثلاثة لسموحة كل من أحمد حمدي عبدالقادر هدفين، ومصطفى فتحي هدف.

وفي وقت سابق، حرص أحمد سامي، المدير الفني لسموحة، على عقد أكثر من جلسة مع لاعبيه خلال الأيام الماضية لشرح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مُباراتي الإسماعيلي والأهلي، وتسببت في خسارة 6 نقاط غالية.

كما عمل على تحفيز لاعبيه، ورفع مُعدل اللياقة الذهنية والفنية قبل مُواجهة بيراميدز خصوصًا في ظل قوة المنافس، والذي سيحاول الثأر من هزيمته في بطولة الدوري العام أمام سموحة بثلاثية نظيفة.

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