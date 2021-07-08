طريقة عمل سلطة الطحينة بطريقة رائعة

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محمد سياف - ابو ظبي - سلطة الطحينة تعتبر من المقبلات الشرقية الشهيرة الذي يحبها الكثير، والذي يفضلها الناس خاصة أثناء تناول المشويات، وهي أحد أفضل المقبلات الأساسية في كل وجبة في معظم المطاعم، ومن أطعم وأشهى المقبلات التي نالت الإعجاب من قبل الجميع بجميع أنواعها سواء كانت سلطة طحينة عادية أو بالزبادي ويوجد أيضًا منها بالبابا غنوج، بالإضافة إلي أنها أيضًا تحتوي علي فوائد غذائية متنوعة ومفيدة للجسم.

طريقة عمل سلطة الطحينة

من الأطباق الرئيسية على كل سفرة في كل وجبة في أثناء الفطار، وفي وجبة الغداء مع المشويات خصوصا والتي تضيف طعما مميزا.

توجد الكثير من أصناف سلطة الطحينة ولكل صنف منها طريقة مخصصة في إعدادها تابعي معنا للتعرف عليهم :

سلطة الطحينة العادية

المكونات :

– ربع كيلو من الطحينة الخام

– 3 فصوص من الثوم المفروم

– ملعقة كبيرة من الخل الأبيض

– 5 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

– نصف حبة ليمون

– نصف ملعقة من الملح والكمون (حسب الرغبة)

– 3 ملاعق دقيق

طريقة التحضير

1- يتم وضع كلا من الثوم والطحينة والخل والملح والكمون في وعاء كبير ثم يتم تقليبه جيدا .

2- ضع الدقيق تدريجيا مع التحريك مع إضافة القليل من الماء الدافئ حتي يمتزج الخليط.

3- تأكد من أن الخليط متماسك وذو قوام متوسط.

4- ضع سلطة الطحينة العادية في طبق التقديم مع وضع القليل من زيت الزيتون للتزيين .

سلطة الطحينة بالزبادي

المكونات :

– ربع كيلو طحينة خام

– كوب صغير من الزبادي

– فصين من الثوم المفروم

– ملعبة كبيرة من الخل الأبيض

– 5 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

– نصف حبة ليمون

– نصف ملعقة من الملح والكمون (حسب الرغبة)

طريقة التحضير

1- يتم وضع كلا من الثوم والطحينة والخل والملح والكمون والزبادي في وعاء كبير ثم يتم تقليبه جيدا ليس بالثقيل المتماسك ولا بالخفيف السائل.

2- تقوم بوضع الطحينة في طبق التقديم مع وضع القليل من البقدونس للتزيين.